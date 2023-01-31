Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın 4 Şubat Cumartesi günü, deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor, son 3 maçında 7 puan topladı ve bu sezonun kendi adına en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

İlk yarının son hafta maçında, evinde Nazilli Belediyespor’u 1-0 yenen Bursaspor, ikinci yarının ilk haftasını bay geçerken, devrenin ikinci maçında sahasında Afyonspor’la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Batman Petrolspor’u 2-1 mağlup eden Bursaspor puanını 15’e çıkartıp, haftayı düşme hattının 1 basamak üzerinde kapattı. Yeşil-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç maçta yenilgi yüzü görmedi.

(Hüseyin AŞKIN)

