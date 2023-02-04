STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Tayfun Sarı ***, Uğur Başdaş ***, Denizcan Şahin ***

4.HAKEM: Efe Tanrıverdi

BURSASPOR: Deniz ***, Furkan Emre * (Dk.66 Baran *), Ozan İsmail *, Kubilay *, Bilal * (Dk.66 Abdullah *), Enver Cenk **, Eren Tunalı *, Ertuğrul *, Çağatay * (Dk. 66 Mustafa *), Emre * (Dk.74 Melih *), Seçkin Batuhan * (Dk. 74 Hasan *)

YEDEKLER: Canberk, Talha, Berat, Deniz Dirk, Enes

TEKNİK DİREKTÖR:-

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali ***, Serkan ***, Erkan ** (Dk.77 Berkay Can *), Salih Zafer ***, Fatih Selimhan ***, Murat ** (Dk.64 Ferhat *), Suat ****, Atakan Cangöz ** (Dk.64 Timur **), Sinan ** (Dk.81 Muhammed Mustafa *), Selim *** (Dk.64 Gökhan **), Hurşit ***

YEDEKLER: Bayram, Emre, Atakan Akkaynak, Sabrican, Ozan

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk. 54 Selim, Dk. 68 ve 73 Suat

SARI KARTLAR: Erkan, Fatih Selimhan, Murat, Atakan Cangöz (Çorum FK), Kubilay (Bursaspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 22.hafta maçında konuk olduğu Bursaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek, galibiyet serisini iki maça çıkarttı.

Cumartesi günü, Bursa’da oynanan maçta teknik direktör Tahsin Tam, önceki hafta Nazilli Belediye karşısında alınan 4-2’lik galibiyetteki ilk on biri sahaya sürdü.

Maça hızlı başlayan Çorum FK, ilk 15 dakikada rakip kalede büyük bir baskı kurarken, Hurşit ve Murat Yıldırım’la gole yaklaştı.

Son bölümlerde yine ataklarını sıklaştıran Çorum temsilcisi, 35.dakikada Suat’la net bir fırsattan yararlanamayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleriyle çıktı.

Yine oyunu kontrol eden ve atak oynayan Çorum FK, 54’te Selim Ilgaz’ın golüyle öne geçerken, daha açık oynamaya başlayan rakibi karşısında önemli fırsatlar yakaladı.

68.dakikada, köşe vuruşu organizasyonu sonucunda Suat’la farkı ikiye çıkarttı.

Moral olarak da oyundan düşen Bursaspor karşısında 73.dakikada Suat’la bir gol daha bulan Çorum FK, kalan sürede önemli fırsatlar kaçırırken, ev sahibi ekibin Ertuğrul’la bir topu direkten döndü.

Sahadan 3-0 gibi net skorlu bir galibiyetle ayrılan Çorum FK, lider Erokspor’un Şanlıurfaspor’la olan maçının ertelenmesi, takipçisi Amed Sportif Faaliyetler’in de Somaspor’la berabere kalması üzerine, maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, haftayı 41 puanlı Amed Sportif Faaliyetler’in averajla ardından ikinci sırada kapattı.

Karşılaşmayı binin üzerinde Bursaspor taraftarı izlerken, 750 kadar da Çorum FK taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 9: Çorum FK atağında, sağdan Serkan ortaladı, arkaya açılan topu Hurşit altı pasın köşesinden gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Deniz gole izin vermedi.

DAKİKA 11: Bu kez soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sinan’ın vuruşunda, savunmadan dönen topu Murat ceza yayından kaleye vurdu, kaleci Deniz gole izin vermedi.

DAKİKA 13: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan ortaladı, kafaya çıkan Sinan’ı geçen topa Hurşit ayak koydu, kaleci Deniz başarılıydı.

DAKİKA 35: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın pasına hareketlenen Selim’in, çizgiye yakın yerden ön direğe çıkarttığı topa altı pasta Suat ayak koydu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 54: GOL! Hızlı gelişen Çorum FK atağında, soldan ceza sahasına giren Hurşit, çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Deniz’in parmak ucuyla çeldiği topu altı pasta Selim tamamladı: 1-0.

DAKİKA 65: Bursaspor gole yaklaştı. Enver Cenk Şahin sağdan serbest vuruş için topun başına geçti. Ceza sahasına ortasında, yayın üzerinden Furkan’ın kafayla aşırdığı topu yakın mesafeden Kubilay vurdu, kaleci Ali gole izin vermedi.

DAKİKA 68: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan korner kullanan Gökhan’ın ön direğe ortaladığı topu Sinan kafayla geriye aşırdı, altı pasta Suat gelişine çok sert bir vuruşla topu tavana astı: 2-0.

DAKİKA 73: GOL! Çorum FK’nın üçüncü golü geldi. Soldan gelişen atakta, Hurşit’in pasına hareketlenen Gökhan, yerden altı pasa çıkarttı, arka direkte Suat gol vuruşunu yaptı: 3-0.

DAKİKA 84: Bursaspor’un kazandığı serbest vuruşta, sağdan Enver Cenk ceza sahasına ortaladı, Berkay Can’dan seken topu arka direkte Ertuğrul tamamladı, top direğin dibinden oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 90: Çorum FK dördüncü gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta, sağdan Serkan çizgiye inmeden pasını yerden penaltı noktasına çıkarttı, Muhammed Mustafa’nın vuruşunda kaleci Deniz gole izin vermedi, dönen topu Hurşit tamamladı, yine kaleci Deniz’den dönen topu penaltı noktası civarında Suat kafayla tamamladı, Deniz bir kez daha gole geçit vermedi, dönen topu altı pasın sol köşesinden Hurşit sert bir vuruşla kaleye gönderdi, aut.

(Hüseyin AŞKIN)