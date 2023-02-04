2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 22.hafta maçında bugün Bursaspor’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Devre arasında yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Çorum FK, geçtiğimiz hafta, evinde Nazilli Belediye’yi 4-2 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini alırken, seri başlangıcı yaptı. Çorum temsilcisi, bugünkü maçta da Bursaspor’u yenip hem galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Maç öncesi son antrenmanını dün yapan kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mehmet Taşçı bu maçta da yer alamayacak olup, tedavisi süren Atakan Akkaynak’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor da tıpkı Çorum FK gibi moralli. Geçtiğimiz hafta, deplasmanda Batman Petrolspor’u 2-1 yenerek yenilmezliğini 3 maça çıkartan ve kendi adına sezonun en uzun serisini yakalayan Bursaspor, Çorum FK’yı yenerek yükselişini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan 18 yaşındaki sağ bek Hasan Sabri Karaca takımdaki yerini alamayacak.

38 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 22 puanla 15.sırada yer alan Bursaspor arasında bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak kritik maç saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Muğla bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

