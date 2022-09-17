ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Duyuruda, "5174 sayılı Kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meslek Komitesi asil ve yedek üyeleri, Meclis asil ve yedek üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimleri Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır" denildi.

Meslek Komiteleri ve Meclis Üye seçiminin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü, Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleriyle Türkiye Odalar Birliği Delegeleri seçimlerinin ise 7 Ekim 2022 Cuma günü yapılacağı belirtildi.

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