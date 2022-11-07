Deyim yerindeyse, “gün geçmiyor ki” kamu bürokrasisinden, genelde medyanın ve özellikle de yerel medyanın gelir kaynaklarını kısmaya yönelik bir yasal düzenleme önerisi gelmesin!

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, daha yeni 13 Ekim 2022 tarihinde Meclis’ten geçti ve gazetelerin resmi ilan pastasından internet haber sitelerine de pay verilmesi yasalaştı.

Bürokrasiden şimdi de, 2/4680 Esas Numaralı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geldi. Bu teklifle, Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle, bazı ihale ilanlarının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanmasının önü açılmak isteniyor.

Bu, zaten zor ayakta duran yerel gazetelerin resmi ilan gelirlerinin biraz daha azalması ve büyük olasılıkla “yerel gazeteciliğin tarihten silinmesi” anlamına gelecek.

Medyayı resmi ilanlarla sübvanse eden ve özellikle yerel medyanın ayakta kalması için büyük çaba gösteren Basın İlan Kurumu’nun da, bu son yasa teklifinin sakıncalarına dikkat çektiği haber alındı.

Oysa, Türkiye’de 900 civarında resmi ilan alan gazete var ve yaygın-yerel tüm gazetelerde yayınlanan ilanların 2021 yılındaki toplam bedeli 612 milyon 665 bin 600 TL. Türkiye bütçesi içinde çok küçük bir rakam ve üstelik direkt devletten de çıkmıyor. Yüzde 15’lik kesintiyle bunun yaklaşık 90 milyon lirasının da Basın İlan Kurumu’na gittiğini ayrıca hesaba katın.

Basın, “halkın haber alma hakkı” gibi demokrasinin temel ödevlerinden birini yerine getirme işlevi yanında, bu destekle tam 33 bin istihdam sağlıyor ve devletten aldığı desteğin yine tamamını devlete iade ediyor.

Hâl böyle iken, kamu bürokrasisi medyadan ne istiyor? Neden medyayı yok etmeye çalışıyor? Yıllık 612 milyon lira kaynak ayırarak, hangi sektörde 33 bin kişiyi istihdam etme olanağı var?

Yeter artık!

Halkın seçtiği, halkı ve halkın haber kaynağını oluşturan yerel basını savunma yükümlülüğü taşıdığına inandığımız milletvekillerimizi göreve çağırıyoruz.

Millet adına, bürokrasinin “kamuoyu tanımaz” pervasızlıklarını Yasama Organı olarak frenlemelerini istiyoruz, istirham ediyoruz, bekliyoruz.

