ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi'ne ait Pelitköy mahallesinde bulunan 3 tanesi dubleks niteliğinde olan toplam 5 adet mesken, Encümen toplantı salonunda 20 Aralık 2022 Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek ihale ile satılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü saat 09.30’a kadar teklif dosyalarını Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye ait şartnameler, Burhaniye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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