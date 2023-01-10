Edinilen bilgilere göre, hem Çorum FK’nın grubundan, hem de 2.Lig Kırmızı Gruptan iki takım Burak Çalık’a transfer teklifinde bulundu. Tekliflere sıcak bakan Burak Çalık, dünkü antrenmana katılmazken, anlaşması halinde takımdan ayrılacak.

İki sezondur Çorum FK forması giyen Burak Çalık, geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 36 resmi maçta 2.673 dakika süre alırken, 8 gol attı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise Çorum FK formasıyla 11 lig maçına çıktı ve sahada 379 dakika kaldı. Bu maçlarda 2 gol atan Burak, 1 sarı kart gördü.

Öte yandan, transfer çalışmaları devam ediyor. Bir forvet ve iki orta saha oyuncusuyla görüşülürken, kanat oyuncularından biriyle anlaşılması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

