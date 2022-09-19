Afjet Afyonspor deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile dönen Çorum FK'da Burak Çalık şoku yaşanıyor.

Zafer Stadyumu'nda oynanan maçın 65.dakikasında kaptan Murat Yıldırım'ın yerine oyuna giren Burak Çalık 72.dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında kademeye girerek topu uzaklaştırmak isterken sol ayağına darbe aldı. Acılar içinde yerde yatan Burak Çalık'a ilk müdahaleyi Çorum FK sağlık ekibi yaptı. Daha sonra maça devam eden Burak Çalık'ın maçın sonunda çekilen röntgende sol ayak baş parmağında çatlak olduğu tespit edildi.

Tedavisine Çorum'da devam edilen deneyimli futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

(Rıfat KARA)

