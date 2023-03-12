Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, “Ayağa kalk Türkiye, zafer bizim olacak!” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesine yönelik kararnamenin imzalanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Tahtasız, bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

14 Mayıs'ta milletin iradesiyle bu düzenin değişeceğini savunan Tahtasız, “15 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm Türkiye güzel bir güne uyanacak. Ayağa kalk Türkiye! Zafer bizim olacak!” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

