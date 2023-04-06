İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27. Yasama Dönemi’nin son TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çıkardığı her bir kovan için ayrı ayrı konuşan Akşener, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Soruyorum sizlere! Bunca engeli, aştıktan sonra; şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin! Sinan Ateş durdu mu?

Bunca tehdide, direndikten sonra şimdi bizi, bu kurşun mu korkutacak?

Söyleyin! Ömer Halisdemir, korktu mu?

Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra; şimdi bizi, bu kurşun mu sindirecek?

Söyleyin! Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler sindi mi?

Bunca tuzağı bozduktan sonra; şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek?

Söyleyin! Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar, öldü mü?

Bunca hainliğin, üstesinden geldikten sonra; şimdi bizi, millî misakımızdan, bu kurşun mu vazgeçirecek?

Söyleyin! Eren Bülbüller, Yasin Börü’ler, Aybüke Öğretmen’ler, vazgeçti mi?

Bunca nifakı, bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra; şimdi bizi, bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin! Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı?’’ (Advertorial)