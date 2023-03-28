Alınan bilgiye göre kendisinden haber alamayan yakınları Çorum merkez Karacaören Köyü’nde bulunan bağ evine geldiklerinde Elvan S.’nin cansız bedeni ile karşılaştılar.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elvan S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

