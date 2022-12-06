Belediye meclisinin belediyenin karar organı olduğunu hatırlatan Bulut, “Belediye meclisinin önemli görevleri ve yetkileri bulunmaktadır. 2019 yerel seçim sonuçlarına göre; 20.745 belediye meclis üyeliğinde 2 bin 283 kadın ve 18 bin 462 erkek bulunmaktadır. Geçen 92 yılda Türkiye’de kadınlar belediye meclis üyeliklerinde en fazla yüzde 11 oranında yer alabildi. Kadınların yerel temsildeki yokluğunu bir kez daha bu kürsüden vurgulamak istiyoruz.” dedi.

Belediyelerin erkeklere emanet olduğunu dile getiren Bulut, kadınların siyasi alanda; temsil, katılım ve karar mekanizmalarında eşit olarak yer alamamalarının temel nedenlerinden birisinin de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamış olması olduğunu ifade etti.

Bulut, yasalar düzeyinde kadın erkek eşitliği sağlanmış olmasına rağmen, uygulamada toplumsal değer ve ekonomik koşulların etkisiyle kadının siyasal katılımının erkeklere oranla yetersiz kaldığının altını çizdi. (Nurdan AKBAŞ)

