Çorum’un Sungurlu ilçesinde buğday hasadının ardından bulgur kaynatma mesaisi de başladı. İlçede asırlık bir gelenek olarak sürdürülen bulgur kaynatma sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Genellikle Sungurlu'ya bağlı köylerde sıklıkla yapılan bulgur kaynatma işlemi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Erkenden kalkıp işe koyulan kadın ve erkekler kazanlar için çukur açıyor ve ardından kazanlar yerleştiriliyor.

Buğday taneleri önce iyice yıkanıyor. Yıkanan buğdaylar, büyük kazanlarda yenebilecek kıvama gelene kadar kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra altına bir şey serilerek kurutulmaya bırakılıyor. 2-3 gün güneş altında kurutulduktan sonra ayıklanarak (seçilerek) torbalara doldurulur.

Değirmende veya gezici olarak köylere gelen bulgur çekiciler tarafından bulgur haline getirilir. Doğal olarak hazırlanan bulgurların daha sonra satışı yapılır ve afiyetle tüketilir. Vatandaşlar doğal olması nedeniyle köylerde özenle hazırlanan bulgurları tercih ediyor. (Haber Merkezi)