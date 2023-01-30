Çorum FK gibi güçlü takımlara karşı yakalanan gol fırsatlarının değerlendirilememesi halinde yenilginin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Torus, “Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyorduk ama ilk 20 dakikada önemli pozisyon vermedik, kalemize de gelemediler daha doğrusu. Uyguladığımız taktik sistem tuttu diye düşünüyorduk ama yakaladığınız pozisyonları değerlendiremezseniz, yaklaşık 4 tane çok net pozisyon var 0-0 iken, bu son kaçınılmaz oluyor bu tip takımlara karşı.

Takımı söylemeye gerek bile yok. Rakip takım gerçekten çok yetenekli oyunculardan kurulu, maliyeti yüksek bir takım. Tebrik ediyorum Çorum FK’yı. İyi bir oyun oldu. Bizde, kendi gücümüzü gördüğümüzü düşünüyorum. Ama oyunun genelinde 4 tane gol yesek de, çocukların mücadelelerinden, performanslarından memnunum. Tabii, final paslarını doğru kullanamazsanız, gelen pozisyonları değerlendiremezseniz, dediğim gibi bu sonuç kaçınılmaz oluyor.

Çok iyi bir statta oynadık. Oyuncularımız da bu statta keyif verdiler. Taraftar çok destek verdi doğal olarak, gönülden desteklediler. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

