Şehirde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt ve altyapı çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir çalışma sezonu gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında asfalt, yeraltı, park ve yeşil alan gibi çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Geçen yıl yıl Buharaevler Caddesi’nin Buharaevler istikametine giden şeridini yenilediklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Şimdi de Buharaevler’den İlim Yayma Cemiyeti istikametine giden şeritte yenileme çalışmamızı başlattık. 675 metre uzunluğa, 14 metre genişliğe sahip yolumuzu kısa sürede yeni görünümüne kavuşturacak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

