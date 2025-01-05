Çorum’un tek kadın futbol takımı olan Buharaspor, yeni sezonda da 3.Lig’de mücadele edecek.

Kadınlar Türkiye 3.Futbol Ligi için başvurular tamamlanırken, Buharaspor’un yaptığı başvuru geçerli bulundu ve Çorum temsilcisinin 2024-2025 Sezonunda da 3.Lig’de mücadele etmesi uygun görüldü.

146 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Türkiye 3.Ligi için 146 takım başvuru yaptı.

Bu ay içinde başlaması planlanan TFF Kadınlar 3. Lig, gruplara ayrılıp bölgesel olarak oynanacak ve ligin sonunda 4 takım, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. TFF Kadınlar 3. Lig'le ilgili tüm ayrıntılar, önümüzdeki günlerde www.tff.org internet sitesi üzerinden açıklanacak.