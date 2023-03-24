Tuğba Ş.(24) idaresindeki 19 ADE 533 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 HUV 37 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Özel Hastane kavşağında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 19 ADE 533 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Özlem E.(25) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.