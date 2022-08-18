Bolu kampındaki ilk maçında önceki gün İzmir’in 2.Lig’deki temsilcilerinden Bucaspor’u Salih Zafer Kurşunlu’nun attığı golle 1-0 yenen Çorum FK, bugün de yine 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan ve geçtiğimiz sezon 1.Lig’den düşen Kocaelispor’la karşılaşacak. Abant Vonresort Otel’in sahasında oynanacak maçın saat 16.00’da başlayacağı belirtildi.

Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, ilk hazırlık maçında, evinde 3.Lig ekibi Amasyaspor’u 2-0 yenerken, ikinci maçta 1.Lig ekibi Samsunspor’a deplasmanda 2-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü maçta ise evinde 3.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

