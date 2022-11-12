İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Afet İletişim Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıldönümünde Deprem Anı, Çök – Kapan- Tutun Tatbikatı’nın ülke genelinde yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Soylu, “Bugün 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da “Kıymetli halkımızın bulunduğu yerlerde (evde, işyerinde vb.) Çök – Kapan – Tutun tatbikatına katılımlarını bekliyoruz. Farkındalık oluşturmak için yapılan tatbikatta çekilen resimlerinizi de #çökkapantutun hashtag ile paylaşım yapabilirsiniz” denildi.

(Haber Merkezi)

