Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, izin sonrası bugün saat 15.00’te tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, saat 17.00’de haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecekler. Ligin 11 Mart’ta oynanacak 26.haftasını bay geçecek olan Çorum FK, 10 Mart Cuma günü, 3.Lig takımlarından Iğdır FK ile Ankara’da hazırlık maçı yapacak.

15 Mart Çarşamba günü, 24.haftanın erteleme maçında Afyonspor’u konuk edecek olan Çorum FK’da, Ozan Sol ve Suat Kaya’nın tedavileri sürüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

