Ama, ülkemiz öylesine kocaman, öylesine yıkıcı bir felaket yaşadı ki, bu günü depremzede kadınlarımıza, bir başka deyişle acının kadınlarına ithaf ediyoruz. Yavrusuna sarılıp enkazın altında can veren kadınlarımıza…Depremden canını kurtarıp, bazı sevdiklerini enkaz altında bırakan, ya da varını-yoğunu, her şeyini, Şahika Çağlar’ın ifadesiyle, rüzgârda uçuşan çiçekli perdesi ile birlikte umutlarını, yaşama sevincini de kaybeden kadınlarımıza…

Şahika Çağlar, dünkü yazısında, “Enkazı yine kadınlar kaldıracak” diyor. Ve umudun, yaşama sevincinin yeniden ayağa kalkacağına olan inancını, “Yine çiçekli perdeler asılacak pencerelere, yine begonviller boy verecek bahçelerde…” cümlesiyle ifade ediyor.

