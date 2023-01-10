Yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra basın “4. Güç” olarak kabul edilir ve gerçek manada demokrasinin olmazsa olmazlarından biridir. Yine, insan hakları manzumesinin temel ayaklarından birini, halkın haber alma hak ve özgürlüğü oluşturur.

Yerel basını ise “demokrasinin kılcal damarları” olarak niteleriz. Kılcal damarlar olmasa vücudun her noktasına kan taşınamayacağı gibi, yerel basın olmadığında da, yurdun dört bir yanına demokrasinin taşınması mümkün olmaz.

Bütün bunlar, bilinen tanımlar. Bir de günümüzün gerçekleri var. Ciddi ve düzeyli habercilik hizmeti vermenin yüksek faturası… Demokrasinin bu alanını, sorumsuzluğa, asparagasa, şantajcılığa teslim etmeme çabasının ağır bedeli…

Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayıyla resmi ilan ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı, bunu şükranla karşılıyoruz. Ama, giderlerimiz bu oranın da üzerinde arttı. Üstelik, gelir hanemizde resmi ilanların payı ne kadar artarsa artsın, toplumun sahiplenmesi aynı oranda olmazsa, ciddi yerel gazetelerin ayakta kalmaları çok güç.

Bu nedenle, yerel gazeteler açısından olduğu kadar gazete çalışanları açısından da zor bir yıla girdiğimizi ifade ediyoruz. Ve diyoruz ki: Demokrasi adına, halkın haber alma hakkı adına… Ciddi ve sorumlu habercilik için… HERKESİ YEREL BASINA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

