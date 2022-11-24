Bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günü…“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır!” diyerek öğretmenlere sonsuz güvenini ifade eden Büyük Atatürk’ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği 24 Kasım 1928’in 94. yıldönümü…

Ulu Önder, “Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” demiş ve onlara daima büyük değer vermişti.

Bir Öğretmenler Günü’nde daha, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, çağdaşlaşma mücadelemizin adsız neferleri tüm öğretmenlerimize de, “dünyanın bütün çiçekleri”ni sunuyoruz.

