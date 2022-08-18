Ankara Vilayetler Evi Düğün Salonu’nda gerçekleşen törene, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, önceki dönem Çorum Valilerinden Mustafa Toprak, TBMM 24.Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 26 ve 27.Dönem Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 22,23 ve 24.Dönem Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikâh şahitliğini Mustafa Toprak ve Salim Uslu yaparken, nikâh cüzdanları ise Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin tarafından gelin Beyza Doğan’a verildi.

ÇORUM HABER, Emre ve Doğan ailelerini tebrik eder, genç çifte ise bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Rıfat KARA)