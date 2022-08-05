Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) hububat satan üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için son başvuru tarihinin 16 Eylül 2022 olduğunu belirtti.

TMO'ya hububat satan üreticilere yönelik destekleme ödemesinin 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan, arpa ve buğday üretimi yaparak ürettikleri bu ürünleri TMO'ya satan ve bu satışlarını belgelendiren üreticilere buğday için kilogram başına 1 TL, arpa için de kilogram başına 0,50 TL olarak ödeneceğini duyuran Sarı, şu bilgileri verdi:

“Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerimizden temin edecekleri dilekçe ve TMO'dan alınan alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. TMO’ya ürün satışlarını gösteren belgelerin 6 Haziran 2022 ile 1 Eylül 2022 tarihleri arasında olması gerekmektedir.

Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, ilgili şartları taşımaları halinde Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23. maddesi gereği ‘haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları’ yönünde karar verilenler destekleme ödemesinden faydalanamaz. 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya satmayanlar veya Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen tarihler dışında TMO’ya satanlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.” (Haber Merkezi)