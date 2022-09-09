Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edecekleri dilekçe ve TMO'dan alınan alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayan Sarı, “TMO’ya ürün satışlarını gösteren belgelerin 6 Haziran 2022 ile 1 Eylül 2022 tarihleri arasında olması gerekmektedir” dedi.

Orhan Sarı, destekleme kapsamına dâhil olmayanları da şu şekilde açıkladı: “Kamu kurum ve kuruluşları ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 23. maddesi gereği ‘haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları’ yönünde karar verilenler destekleme ödemesinden faydalanamaz. 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya satmayanlar veya Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen tarihler dışında TMO’ya satanlar için destekleme ödemesi yapılmayacaktır”

(Volkan SINAYUÇ)

