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Geçtiğimiz yıl atıl durumda olan araziyi tarıma kazandıran Çorum Belediyesi, önceki yıl ayçiçeği ekimi gerçekleştirmiş, bu yıl ise buğday ekimine yönelmişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen buğday hasadı ile 20 ton buğday elde eden belediye, bu buğdayları öğüterek un haline getirecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.



'900 balya saman elde edildi'

Hasat sonrasında oluşan samanın da değerlendirilmesine özen gösteren Çorum Belediyesi, tarladan topladığı 900 balya samanı Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla hayvanların beslenmesi için kullanacak. Böylece samanlar hayvanların beslenmesinde değerlendirilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmış olacak.