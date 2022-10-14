Köylüler 5 kilometrelik yolun büyük bir bölümünün ilkbaharda yağan yağmurlar sonrası meydana gelen selin yolu yol olmaktan çıkardığını, artık yolun kendilerine maddi ve manevi zarar vermeye başladığını ifade ettiler.

‘BU ZULÜMDEN BIKTIK’

Yoldan geçmekten korktuklarını aktaran Hankozlular, motorlu taşıtların hasra uğradığını yolun yapılması için Özel İdare’ye dilekçe vermelerine rağmen hala yapılmadığını kaydettiler.

ÇORUM HABER’e ulaşan köy sakinlerinden Ramazan Çelik, İl Özel İdare’nin talepleriyle ilgilenmediklerini dile getirerek, “Bu zulümden bıktık. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Yolumuzun bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.



