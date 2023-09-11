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Çorum Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf öğrencilerine sürpriz bir hediye hazırlayan Çorum Belediyesi, il merkezinde ilkokula başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti hediye etti. Kırtasiye malzemeleri kent merkezindeki tüm okullara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il merkezindeki 29 ilkokulda yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye ettiklerini söyledi. Başkan Aşgın, “Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum” dedi.