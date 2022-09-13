AKP iktidarının, yeni eğitim yılını 30 Ağustos günü özel okullarda çalışan eğitimcileri gaza boğup gözaltına alarak gösterdiğini belirten Hıdır Aygün, “Eğitimcilerin “suçu” özel okullarda, asgari ücretle ve kölece koşullarda çalışmaya zorlandıkları koşulların değiştirilmesi için seslerini duyurmak üzere bakanlık önünde basın açıklaması yapmak istemesiydi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Eğitim Sen üyelerinin MEB önünde taleplerini dile getirmesi üzerine güvenlik kuvvetlerinin baskısı ile karşılaştığını söyleyen Aygün, aynı senaryonun Eğitim-İş Sendikası üyeleri için de uygulandığını vurguladı.

Eğitimcilerin taleplerinin karşısına polisi diken tek adam yönetiminin, eğitimin asıl nesnesi olan öğrencilere ailelerinin sırtına geçmiş yıllara göre birkaç kat artmış olan beslenme, giyim kuşam, kırtasiye, servis, kayıt parası, okulların temizliğinden bakımına, güvenliğe pek çok giderini yıkması da eklendiğinde, bir zamanlar ailelerin sevinç vesilesi olan eğitim yılınının başlamasının artık aileler için yeni ve altından kalkmanın çok zor olacağı sorunların başladığı bir dönem olduğunu vurgulayan Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, yaptığı yazılı açıklamanın devamında şunları dile getirdi: “20 yıllık iktidarı boyunca dindar ve kindar nesil yetiştirmek için adımlar atan ancak bunlardan istediği sonucu alamayan iktidar bu başarısızlıktan çıkardığı ders, eğitimin okul öncesinden başlayarak daha da dinileştirilmesi olmuştur. Ggelmiş geçmiş düzen partilerinden hiç birisi AKP iktidarı kadar laik bilim esaslı eğitime darbe vurmayı başaramamışlardır. Bu yüzden bu amaçlarından dönmek yerine bir önceki eğitim yılında kaldığı yerden devam edeceğini, bunun için iktidarın elindeki her aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğini göstermektedir. Kısacası 2022-2023 eğitim yılı, eğitimde laik eğitimden kalanlara karşı topyekün bir saldırı yılı olacağı gibi, aynı zamanda “Laik, demokratik parasız, nitelikli, herkesin ulaşabileceği bir eğitim” talebi etrafındaki mücadelenin de geçmiş yıllara göre daha sert geçmesi de kaçınılmaz görünmektedir”

(Haber Merkezi)

