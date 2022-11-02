Gerçeği yansıtmayan bu anekdot bir yana ama, Çorumluların daha Osmanlı döneminden beri “tren” hayali kurdukları çok iyi bilinir. Cumhuriyet dönemi boyunca da Çorumlular, Başkent Ankara ile Karadeniz’in ticari merkezi ve liman kenti Samsun’u Çorum üzerinden birbirine bağlayacak bir demiryolu hattının özlemini çektiler. 1980’lerde etüt-projesi yapılan 1990’ların başında devletin yatırım programına giren Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu hattı büyük bir heyecan yarattıysa da gerçekleşmedi.

Delice-Çorum-Merzifon-Samsun Hızlı Tren Hattı ise AK Parti iktidarları süresince Çorum’un gündeminde “umut” hanesinde kaldı. Hatta geçmiş yıllarda bu proje 2023 hedefleri arasında gösteriliyordu. Gazeteniz ÇORUM HABER, gerçekçi bir değerlendirmeyle “bu hızla” Çorum’a, Cumhuriyet’in 100. yılında değil, 110. yılında bile tren gelmesinin zor olduğunu yazdı. Cumhuriyet’in 100. yılına geri sayımın başladığı şu günlerde, ÇORUM HABER’in ne kadar haklı olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Hızlı Tren hattı için Delice-Sungurlu-Çorum güzergâhında etüt-proje çalışmalarının yapıldığı biliniyor, ama hangi aşamada olduğuna ilişkin somut bir bilgi kamuoyuna henüz ulaştırılmış değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos ayında Çorum’a gelişinde, Hızlı Tren inşaatına 2023 yılında başlanacağı yolundaki açıklaması, Çorumluları yeniden umutlandırdı. Gerçekten 2023’te yapım çalışmalarına başlanır ve ödenek akışında aksama da olmazsa, Çorum’un önümüzdeki 10 yıl gibi bir sürede asırlık hayaline kavuşması beklenir oldu.

Ne var ki, dün Cumhuriyet’in internet sitesinde yer alan haber, bir kez daha akılları karıştırdı. Haberi, yorumsuz olarak aynen aktarıyoruz:

CHP Samsun Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Kemal Zeybek, 2023 yılında hizmete gireceği vaadine karşın ‘Samsun Hızlı Tren Hattı’nın henüz projesinin dahi hazırlanmadığını söyledi.

AKP iktidarının 2018 seçimleri öncesi 2016 yılında projenin bittiğini ve Samsun Ankara Hızlı Tren için çalışmalara başlanacağını vadettiğini anımsatan Zeybek, “Geçtiğimiz aylarda projenin akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne sözlü olarak sorduğumda bana kâğıt üzerinde dahi proje olmadığını söylediler. Ayrıca ‘Samsun Ankara Hızlı Tren Hattı’nı yazılı olarak sormama rağmen üzerinden aylar geçti ama halen bir cevap dahi veremediler. Sadece tek söylenen şey yapılacak vaadi” dedi.

Samsun-Ankara Hızlı Tren hattıyla ilgili bir proje dahi olmamasının vatandaşlarla alay etmek olduğunu kaydeden Milletvekili Kemal Zeybek, “Kâğıt üzerinde dahi olmadığını itiraf ettikleri projenin halen şu zaman yapılacağı yönünde yalan söylüyorlar” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

