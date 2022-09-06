Burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül 2022 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

30 BİN ÖĞIRENCİYE BURS VERİLDİ

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı, bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs verdi.

GENÇLERİN YOLUNA IŞIK TUTMAK

Bursiyer gençlerin kişisel gelişimlerine Anadolu Vakfı Akademi ile destek verdiklerini belirten Vakıf Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Biz bursiyerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde dezavantajlı koşullarda yetişen gençlerin tek ihtiyacının maddi destek olmadığını biliyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda sağlamaya, insanların yaşam kalitesini artırmaya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

MEZUNİYETTEN SONRA DA DESTEK

“Onların hayata hazırlanmaları için pek çok farklı konuda bilgiye, öğrenmeye, rehberliğe ihtiyaçları var. Gençlerin hayatının en verimli, bir o kadar da naif dönemlerinde geleceğe rehberlerle hazırlanmalarını oldukça değerli görüyoruz. Bu alandaki yatırımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” diyen Nedret Aydemir, bursiyerlerini mezun olduktan sonra da desteklemeye devam ettiklerini, kariyer gelişimlerine öğrencilikleri sırasında ve mezun olduktan sonra da dokunmaya ve onları izlemeye özen gösterdiklerini söyledi.

ANADOLU VAKFI

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında, Anadolu topraklarından kazandıklarını yine bu toprakların insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini sunabilmek arzusu ile kurulan Anadolu Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere, Türkiye’de 30 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağladı. Vakıf, aynı zamanda bursiyerlerinin bireysel gelişimlerini ve yetkinlik kazanımlarını destekleyecek çalışmalar yapıyor.

Anadolu Vakfı, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile de 55 binden fazla ihtiyaç sahibi hastaya 700 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sunuyor. (Haber Merkezi)