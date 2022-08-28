Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Şanlıurfaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, camiaya birlik çağrısında bulunurken, gelinen süreçte taraftar ne istediyse oyu yaptığını ifade etti.

Başkan Oğuzhan Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, ligin uzun bir maraton olduğunu belirtirken, birkaç kaç kötü gitmeyle hedeften uzaklaşılmayacağı, birkaç kaç kazanmayla da hemen şampiyon olunmayacağına vurgu yaparken, desteğin sezon sonuna kadar devam etmesini istedi. Camiaya birlik çağrısında da bulunan Yalçın, "Tek yumruk olup, bu takımı hak ettiği 1. Lige inşallah beraber çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın, açıklaması şöyle: "Çok değerli Çorum Futbol Kulübü camiası...

Şanlıurfaspor müsabakasıyla 2022-2023 sezonuna start vereceğiz. Yeni sezonunun sonunda hepimizin hedefinin şampiyonluk olduğunu tekrarlamamıza bile gerek yok. Göreve ilk geldiğimizde çok büyük problemlerle savaşmamız gerekiyordu ama şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle bu savaştan galip gelerek, Çorum Futbol Kulübü'nü Çorum'umuzu en iyi temsil edecek şekilde lige hazır hale getirdik.

Sizlere, ligin uzun bir maraton olduğunu, bir kaç maç galip gelince şampiyon olunmayacağını ve bir kaç maç mağlup olunca da şampiyonluğu kaçırmayacağımızı hatırlatıyor, bunun bilinciyle desteklerinizi tüm sezon, aynı coşku ve heyecanla sürdürmenizi diliyorum.

Şahsım olarak, çocukluk zamanlarımda alt yapıda, gençlik dönemlerimde de Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nın çimlerinde bu takıma hizmet ettim. Ve taraftar ne isterse onu yaptım. Değişen bir şey yok. Oğuzhan Yalçın kramponlarını çıkarttı, makosenlerini giydi. Şimdi de sizden sakin ve kontrollü olarak, bize tüm sezon boyunca destek vermenizi rica ediyorum. Tribündeki taraftarımız, basın camiamız, şehrimizin saygıdeğer bürokratları, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız tek yumruk olup, bu takımı hak ettiği 1. Lige inşallah beraber çıkartacağız."

(Hüseyin AŞKIN)

