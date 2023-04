TÜİK’e göre yüzde 85’lerde olan enflasyonun çarşıda-pazarda yüzde 200 seviyesini aşmışken asgari ücretinin 20 bin lira olmasının bile bir anlam ifade etmediğini kaydeden Peker, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ülkenin bütün denetleme mekanizması çökmüş, işlemiyorken fiyat istikrarını koruyamadıktan sonra kime ne kadar versen ne fayda!”

“ÜLKENİN TEMEL TAŞI ESNAFIN HALİ NE OLACAK?”

“Ben Hollanda vatandaşlığı olan birisi olarak yurt dışında işyeri açacağım dediğiniz zaman insanların gözünde ne kadar yüksek bir mertebeye erişildiğini yaşamış ve görmüş biriyim! Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un açıkladığı rakamlarla bile yaklaşık 53 bin esnaf kepenk kapatmışken hangi ülke seni kıskanacak?

Bir yönetimin öncelikli amacı tek bir esnafın bile ölü yatırım yapmamasını sağlamaktır! Tek bir esnafın bile batmamasını sağlamaktır! Her firma kendi çapında bir markadır! Devlet her markanın arkasında durup ona destek olmak zorundadır.”

“710 MİLYAR M3 DOĞALGAZ!”

“100 yıllık cumhuriyet tarihinin 99 yılı bomboş geçmiş! Maşallah her gün bir şey buluyoruz! Keşke, en çok ben sevinirim! Diyorsunuz ki piyasa değeri 1 trilyon dolar! Bu hesaba göre yerli ve milli gazımızın 710 lilyar M3 değeri 1 trilyon dolar ise, 1 m3 gaz 1,41 dolar eder. Peki, 1,41dolar kaç TL eder? 26 TL eder! Hem de en ham haliyle 26 TL eder! Şuanda kullandığımız yabancı gazın m3 fiyatı 4 lira. Yani bu hesaba göre doğalgazı çıkardığımızda nasıl mesela 2 TL’ye satacaklarını açıklasınlar da bilelim!

Eskiden Google yoktu, sosyal medya yoktu, bilgi bizlere satılan kadardı. Yalanı atmak da, inandırmak da kolaydı. Halk artık her bilgiye erişebiliyor. Kimse Türk halkının aklıyla dalga geçmesin!” (Haber Merkezi)