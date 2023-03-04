Çorum halkının, gerek yeşil alanların ve üstü kapalı oturma yerlerinin olmasıyla sıklıkla tercih ettiği parklardan biri olan Adil Candemir Parkı’nda masalara bırakılan çöpler tepki çekti. Parkta fazlasıyla çöp kutusunun olmasına rağmen duyarsızca yerlere atılan çekirdek kabukları ve masalarda bırakılan yemek çöpleri çirkin görüntüler oluşturdu.

"YETER BUNLARDAN ÇEKTİĞİMİZ”

Duyarlı bir vatandaş parkta çekilen fotoğrafları ÇORUM HABER ihbar hattına ulaştırarak, “Yeter bu insana benzemeyen mahkumlardan çektiğimiz. Belediyemiz kamelya yapmış, yanına çöp kutusu koymuş. Kendi çöpünü bile çöpe atmaktan acizler var.” diyerek tepki gösterdi.

Parklarda banklarda oturup çekirdek yiyen ve kabuklarını etrafa atan kişiler, yedikleri yiyeceklerin çöplerini masada bırakanların kim olduğu bilinmiyor ancak bu zihniyetteki kişilerin önüne geçilmesi isteniyor.

