TFF 2.Lig Beyaz Grup’taki şampiyonluk yarışı 57 puanlı Çorum FK ile 56 puanlı Şanlıurfaspor arasında nefes nefese devam ederken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, gündeme bomba gibi düştü. Vali Ayhan’ın açıklamasını, Çorum FK’nın önünün kesileceği şeklinde algılayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, Çorum FK’nın sahipsizliğine vurgu yaptılar.

Şanlıurfaspor’a verdiği destekle dikkat çeken Vali Salih Ayhan dün sabah saatlerinde, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başarı ‘bir’den değil, ‘biz’den gelir. Sezon başından bugüne BİZ diyerek kenetlenen, ‘o sene bu sene’ diyerek şampiyonluk isteyen Şanlıurfaspor sahipsiz değildir.

Müsterih olunuz! Dökülen her terin hakkı ve 3 milyon Şanlıurfa halkının emaneti adına gerekli adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Çorum FK’lı taraftar, Vali Ayhan’ın paylaşımı ile ilgili yorum yaptı. Yorumlardan, Vali Ayhan’ın açıklamasının Çorum FK’nın önünün kesileceği yönünde algılandığı anlaşılırken, özellikle son haftalarda Şanlıurfaspor lehine ucuz penaltılar verildiği ve Urfa temsilcisinin korunduğuna dair ifadeler kullanıldı. Çorum FK’lı taraftarlar, Çorum’un her alanda sahipsiz olduğuna da vurgu yaparken, özellikle siyasilere, Çorum FK’nın haklarını koruma çağrısında bulundular.

(Hüseyin AŞKIN)