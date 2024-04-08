Çavuşcu köyünde Ramazan ayında evlerinde yemek pişirmeyen vatandaşlar, kurulan sofrada hep beraber iftar yapıyorlar. Çavuşçu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir İşdüzer, bu geleneği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Toplu yemeklerin insan ilişkilerini daha güçlü hale getirdiğini belirten İşdüzer, "Gurbetteki köylülerimizle köyde yaşayan hemşehrilerimiz bir araya gelerek köyümüzde birlik ve beraberlik içerisinde köyün sorunlarını tartışarak, güç birliği oluşturmaktadır" dedi

Editör: İHA AJANS