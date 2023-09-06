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Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Adanaspor, Kocaelispor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Bandırmaspor, Sakaryaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Adanaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan “sportmenliğe aykırı hareket”, Sakaryaspor, “çirkin ve kötü tezahürat”, Sakaryaspor idarecisi Semih Çiftçi “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi”, Manisa FK, Tuzlaspor maçındaki “talimatlara aykırı hareketi”, Eyüpspor, Giresunspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Bodrumspor, Ümraniyespor maçındaki “saha olayları”, Şanlıurfaspor antrenörü Efe İnanç da Erzurumspor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.

Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisi ile ilgili olarak da, Altay, “çirkin ve kötü tezahürat, “saha olayları” ve “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket”, Altaylı futbolcu Murat Uluç “saldırısı”, Altay kaleci antrenörü Recep Öztürk “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Gözpeli futbolcu Atınç Nukan “sportmenliğe aykırı hareket”, kaleci antrenörü Süha Özen de yine “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.