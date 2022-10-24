Sungurlu’da bulunan Kent Park Cafenin tuvaletlerine akşam saatlerinde bazı şahıs veya şahıslar tarafından zarar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşletmesi belediyemize ait olan Kent Park kafede geçtiğimiz akşam yapılanlar sınırı aştı.

Kent parkın tuvaletlerinde bulunan çöpleri dağıtan, prizleri yerinden çıkaran ve halkın parasıyla alınan cihazlara ve malzemelere zarar veren zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu çok merak ediyoruz.

Biz Sungurlu Belediyesi olarak yine hizmete devam edeceğiz. Kırdığınız, dağıttığınız ve kötüleştirdiğiniz her şeyi yine iyi eder yerine koyarız.

Hep söylüyoruz; herkes kendine yakışanı yapar.” (Haber Merkezi)

