Sivas Belediyespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Çorum FK'yı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tebrik etti.

"Birliktebaşaracağız' sloganı ile sezona giriş yapan ve 8 haftada topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Çorum FK, kritik Sivas deplasmanından da galibiyetle döndü. Galibiyetin ardından Çorum'un birçok önde gelen isimleri Çorum FK'yı kutlama mesajı yayınlarken, bir kutlama da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan geldi. Kendine ait sosyal medya hesabından "Bu galibiyetlerin sonu şamiyonluk" başlığı ile yayınladığı mesajda "Deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Çorum FK'mızı tebrik ediyorum. Futbolcularımıza, teknik heyete ve yöneticilerimize ise teşekkür ediyorum" dedi.

(Rıfat KARA)

