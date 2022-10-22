Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın, Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık’la işbirliği halinde, Çorum Valiliği ve Antalya İş Kadınları Derneği’nin de destekleriyle organize ettiği “Hititler Likya’da, IV.Tuthaliya Patara’da” isimli programda, Trio Patara Konseri, Hititlerden Cumhuriyete Dönem Giysileri Defilesi ve Hitit Ensemble Konseri yer alıyor.

Turizm başkenti Antalya’da Hitit uygarlığının tanıtımını amaçlayan program çerçevesinde, Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak da, Murat Erol ve Güler Dişbudak’la birlikte, Patara kumsalında kum üzerine Hitit rölyefleri çalışması yapacak.



(Haber Merkezi)

