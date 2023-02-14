Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’dan bir acı haber daha geldi.

Mecitözü – Figani Köyü nüfusuna kayıtlı Dursun Yalvaç’ın kızı Filiz Yalvaç Çalğan (48), Adıyaman’da Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan eşi Faruk Çalğan (48), çocukları Burak Talha Çalğan (12) ve Tarık Çalğan (5), depremle birlikte enkaz altında kaldı.

Çalgan ailesinin yakınları, arama – kurtarma çalışmaları sonucu acı haberle sarsıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

4 kişilik ailenin cansız bedenleri enkazdan çıkarıldıktan sonra Adıyaman’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne-baba ve çocuklarının yan yana toprağa verilmesi yürekleri parçaladı. Acı haber, gerek Mecitözü İlçesinde, gerekse Figani Köyü’nde derin üzüntüye neden oldu.

