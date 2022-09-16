Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti.

BTP lideri Baş’ın her iki ziyareti de sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Türkiye’nin her alanda sıkıştığını, ekonomik olarak politika üretemediğini, sosyal anlamda yıkılmışlığın eşiğine geldiğini belirten Hüseyin Baş, Türkiye’de artık değişim vaktinin geldiğini vurgularken, “Atatürk cumhuriyeti için teminat olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

