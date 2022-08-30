Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplu açılış programına katılmak üzere Cumartesi günü Yozgat’ın Aydıncık ilçesine geldi. Başkan İsbir burada Bakan Bozdağ ile görüşme sağlayarak ilçenin taleplerini iletti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile görüşerek Ortaköy ile Aydıncık ilçeleri arasındaki yolun genişletilerek ve güzergâh değişikliği ile birlikte yapımı için talepte bulunduk. Yapılacak olan yol ile bölgeye hareketlilik geleceğini, yöremize ticari ve ekonomik katkı sağlayacağını belirttik. Ayrıca ilçemizde gerçekleştirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi verdik. Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ da taleplerimize olumlu bakarak destek sağlayacaklarını belirtti. İlçem ve yöre halkı adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

