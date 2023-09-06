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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın Giresunspor ve Gençlerbirliği karşısında aldığı iç saha yenilgileri kulüp tarihine geçti. 2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk kez bu sezon, ilk iki iç saha maçında puan alamadı.

Profesyonel liglerdeki ilk 7 sezonunda 3.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 2012-2013 Sezonunun ilk iki iç saha maçında, Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 yenip, Maltepe ile 0-0 berabere kalırken, 2013-2014 Sezonunda, ikide iki yaptı. Sancaktepe’yi 2-1 yenen Çorum temsilcisi, Balçova Belediye’yi ise 4-1 mağlup etti.

2014-2015 Sezonunda, Trabzon temsilcisi Akçaabat Sebatspor’u 1-0 yenen Çorum FK, İzmir temsilcisi Tire 1922 Spor ile 1-1 berabere kalırken, ilk iki iç saha maçlaır itibariyle ilk yenilgisini 2015-2016 sezonunda, Dersimspor karşısında 2-1’lik skorla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ikinci iç saha maçında ise TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 1-0 yendi.

2016-2017 Sezonunda ikide iki yapan Çorum FK, Beylerbeyi’ni 3-1, Gölcükspor’u 2-1 mağlup ederken, 2017-2018 Sezonunda, Ankara Adliye ile 2-2, Uşakspor’la da 1-1 berabere kaldı.

3.Lig’deki son sezonunda Muğlaspor’u 2-1, Fatsa Belediye’yi ise 1-0 yenen Çorum FK, 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020’de 1920 Konyaspor’u 1-0’la geçerken, Gümüşhanespor’a 1-0 kaybetti.

2020-2021 Sezonuna, evinde aldığı 3-1’lik Manisa FK yenilgisi ile başlayan Çorum FK, ikinci iç saha maçında Afyonspor’la 1-1 berabere kaldı.

2021-2022 Sezonunda, Diyarbekirspor’la 1-1, Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalan Çorum temsilcisi, geçen sezon ikide iki yaptı. İlk iç saha maçında Somaspor’u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Bursaspor’u ise 2-1’lik skorla devirdiler.

Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez bu sezon 1.Lig’de mücadele ederken, ilk iç saha maçında Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne ise 1-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Giresunspor ve Gençlerbirliği yenilgileriyle birlikte tarihinde ilk kez ilk iki iç saha maçını hem de gol atamadan puansız kapattı.