Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Bovling İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Buhara Kültür Merkezi Bovling Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 8 okuldan 48 sporcu katıldı. Sergen Kesekler, Çağatay Kaya, Aykut Can Eryenilmez, Mustafa Taşçı, Ahmet Erikli ve Sertaç Karaman’dan oluşan Güzel Sanatlar Lisesi toplamda 1238 puan toplayarak şampiyon olmayı başardı. Burak Çatal, Yusuf Kazancı, Umut Üncü, Emirhan Elvan Sevcan, Mehmetcan Güder ve Oğulcan Koçboğa’dan oluşan Spor Lisesi ise 1158 puanla ikinci olmayı başarırken, A.Yasin Güleç, Beytullah Çelikbaş, Talha Sefer Atasever, İbrahim Efe Gökboğa ve Volkan Özdemir’den oluşan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 1157 puanla üçüncü oldu. Buğra Can Sarı, M.Enes Sütçü, Onur Efe Çamlı, Ömer Durgun ve Kerem Ahıshalı’dan oluşan Mehmetçik Anadolu Lisesi ise 1046 puanla il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.Şampiyon Güzel Sanatlar Lisesi ile ikinci olan Spor Lisesi Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.



(Rıfat KARA)

