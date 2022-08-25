ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Ankara Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahası İstasyonlarında Güneş Enerjisinin Yenilenebilir Enerji ile desteklenmesi projesi kapsamında yapım ihalesi düzenleyecek.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 31 Ağustos 2022 tarihinde BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı e-imza kullanılarak EKAP üzerinden görülebilir.

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