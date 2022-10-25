Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum yapılanmasının Ajans Müdürlüğü’nden Şube Müdürlüğü statüsüne getirilmesinden dolayı Çorum halkı adına teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların arpa ihtiyacının karşılanması, hububat fiyatlarının açıklanması, çiftçilere verilen hububat desteği ile ilgili sektöre yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a teşekkür edildi.

(Haber Merkezi)

