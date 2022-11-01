Çorum Belediyesi’nin 2023 yılına ilişkin performans planı hakkında partisinin görüşlerini bildiren CHP Belediye Meclisi Üyesi Rüştü Çağlar, “Borcu borçla kapatıyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Performans Programı ve 2023 bütçesinin yangından mal kaçırırcasına 2 oturumda bitirilmek istendiğini belirten Çağlar, “Koskoca Çorum Belediyesi’nin 2 milyarlık bütçesini 2 günde oylayıp bitiriyoruz. Oysa performans programına baktığımızda 186 tane proje var ancak çoğunu bilmiyoruz” dedi.

Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz içerisinde bulunduğunu ve enflasyonun resmi rakamlara göre bile yüzde 70’lerde olduğunu kaydeden Çağlar, “Banka borçlarıyla bütçeyi denkleştirmeye çalışmışsınız. Borcu borçla kapatıyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir yönetim şekli değil. Böylesi bir enflasyonist ortamda bütçeyi denkleştirmek zordur” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

