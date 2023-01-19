CHP İLÇE BAŞKANLARI TOPLANDI

CHP İlçe Başkanları Toplantısı, İl Başkanı Ümit Er’in başkanlığında parti binasında yapıldı.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda önümüzdeki Mayıs ayında yapılması beklenen genel seçimlerin de startı verildi.

Toplantıya; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Parti Eğitim Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Başkanları katıldı.

“KONUT PROJESİ ALDATMACADAN İBARET”

Dar veya orta gelirli ailelere yönelik olduğu söylenen konut projesinin tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu savunan Ümit Er, 20 yıldır yönettikleri ülkemizi uçurumun kenarına sürükleyen, ekonomik buhranı artıran bu hükümetten kurtulmanın tek yolunun birleşmekten, güçbirliği oluşturmaktan geçtiğini, her türlü bölünmelerin ülkemizin geleceğine zarar vereceğini ifade etti.

Ümit Er, “Bu kampanyanın ‘orta gelir grubu’ aldatmacasıyla, üst gelir grubuna ucuz krediyle konut rantı sağlamak, elinde satamadığı konut stoku olan ya da artan maliyetlerle inşaatı yarım kalan müteahhitleri milyarlar aktararak kurtarıp, ihya etmek dışında bir amacı yok! İktidar, ülkede aylık 24 bin 500 TL kredi taksiti ödeyecek ‘orta gelirli’ aileler olduğunu sanıyor!” dedi.

İnsanların, iktidarın varsaydığı gelirlere, taksit ödeme gücüne sahip olmadığı için krediye başvuramayacağını dile getiren Ümit Er, “30 milyona dayanan icra dosyaları, kredi kartı borçlarına bankaların yasal takipleriyle milyonlarca kişi zaten kara listede, e-haciz altında ve kredi çekebilmesi söz konusu değil” ifadesini kullandı.

“İŞE YARAMAYACAK BİR KAMPANYA YÜZÜNDEN KONUT FİYATLARI KATLANARAK ARTTI”

Ümit Er’in konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“İktidarın uyguladığı ekonomik politikalar halkın gerçeklerinden uzak. Dar gelirliye yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyası, iktidarın ülke gerçeklerinden, toplumun gelir ve yaşam koşullarından, uygulanan yanlış politikalarla emlak ve konut piyasasında yaratılan olağanüstü tablodan habersiz olduğunu gösterdi.

Kampanya sonrası konut fiyatları katlanarak artışa geçti.

Alt ve dar gelir grupları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile başlatılan ‘İlk Evim – İlk İşyerim’ kampanyasının kura çekimleri aylardır devam ederken, şimdi de orta gelir grupları için 100 bin kişiye ‘Yeni Evim’ kredi kampanyasını ilan eden iktidar, ülke ekonomisi ve toplumsal gerçeklikten habersiz, algıyla gündem yaratma çabasında olduğunu gösterdi.

KİMLER KREDİ ÇEKEBİLİR, KİMLER TAKSİT ÖDEYEBİLİR?

Üç bölge üzerinden 15 yıl vadeli (180 ay) kredilerde tavan tutar bölgelere göre 2-3-5 milyon TL, faizler yüzde 0.69 – 0.99 arasında ve asgari yüzde 10 peşinat ödemesi zorunlu. Kredi; yeni, yapımı devam eden ve yapımına başlanacak konut projeleri için kullandırılacak. Başvuranlara ilk 3 yıl ödeyecekleri aylık taksitin yarısını sonrasında taksitlere eklemek koşuluyla Hazine üstlenecek. Ancak yüzde 0.69 faizli 1 milyon TL kredi için bile aylık taksit 9.400 TL.! Yarısını Hazine üstlendiğinde aylık 4.700 TL. Asgari ücret 8.500 TL. 2-4 milyon kredinin faizi yüzde 0.79 ve 3 milyon TL’lik kredinin aylık ödemesi 30 bin TL.

İstanbul için çekilebilecek azami 4-5 milyon TL kredinin faizi yüzde 0.99, aylık taksiti ise 49 bin TL. Yarısını 3 yıl Hazine üstlense bile aylık 24 bin 500 TL.

Taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını aşmayacağı açıklandı. Bu durumda Hazine destekli 24 bin 500 TL taksit ödeyecek orta gelirli ailenin aylık gelir toplamının 61 bin 250 TL olması gerekiyor. 1 milyonluk kredi için gelirinin yüzde 40’ı kadar Hazine destekli 4.700 TL taksit ödeyecek ‘orta gelirli’ bir ailenin aylık gelirinin ise 12 bin TL olması gerek. Üstelik başvuru şartı evi olmamak. Yani kirada oturuyor olmak. Alınacak ev ya sıfır, ya inşaat halinde, ya da yeni başlayacak bir proje olacak. Evsiz yurttaş hem kira ödeyip evin bitmesini bekleyecek, hem de her ay gelirinin yüzde 40’ı kadar kredi taksiti ödeyecek.

KAMPANYA, MÜTEAHHİTLERE, ZENGİNLERE YARAR

Kampanya kapsamında müteahhitlere de 25 milyar TL ucuz kaynak aktarılacak.

İnsanlar, iktidarın varsaydığı gelirlere, taksit ödeme gücüne sahip olmadığı için krediye başvuramıyor.

30 milyona dayanan icra dosyaları, kredi kartı borçlarına bankaların yasal takipleriyle milyonlarca kişi zaten kara listede, e-haciz altında ve kredi çekebilmesi söz konusu değil.

İktidarın yanlış ve temelsiz ekonomi politikalarıyla konut – gayrimenkul fiyatları olağanüstü artarken, söz konusu bölgelerde, büyük kentlerde 1-2 milyon TL’ye yeni-sıfır konut bulmak olanaksız.

Kampanya sonrası konut fiyatları katlandı. Şimdi Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Hazine, Maliye Bakanlıkları komite kurup fahiş konut fiyatlarını denetleyecekler! Serbest piyasada mal sahibinin talep ettiği fiyatı zorla, baskıyla mı indirtecekler?

Kanada, artan konut fiyatlarıyla kendi vatandaşlarının ev sahibi olamaması, yükselen kiralar üzerine yılbaşından itibaren 2 yıl süreyle yabancılara konut satışını yasakladı. Türkiye’de ise satılan konutların yüzde 5'ini yabancılar döviz üzerinden ve yüksek fiyatlardan satın alıyor.

Bu kampanyanın ‘orta gelir grubu’ aldatmacasıyla, üst gelir grubuna ucuz krediyle konut rantı sağlamak, elinde satamadığı konut stoku olan ya da artan maliyetlerle inşaatı yarım kalan müteahhitleri milyarlar aktararak kurtarıp, ihya etmek dışında bir amacı yok! İktidar, ülkede aylık 24 bin 500 TL kredi taksiti ödeyecek ‘orta gelirli’ aileler olduğunu sanıyor!”

